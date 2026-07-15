В России оценили перспективу введения тарифов в Ормузском проливе

Введение тарифов за транзит судов через Ормузский пролив противоречит нормам международного права. Однако достоверных данных об их введении пока нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом на брифинге.

Она не подтвердила информацию о введении тарифов, так как заявления о ситуации в Ормузском проливе порой противоречат друг другу. Однако Захарова предупредила, что взимание платы на судоходство через международный морской канал незаконно.

«Мы исходим из того, что введение тарифов за транзитный проход в международных проливах противоречило бы международному морскому праву», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и введении 20% сбора для судов в Ормузском проливе. Позже он отказался от идеи о тарифах, заменив на инвестиционные соглашения со странами Персидского залива.