Трамп передумал брать по 20% с пересекающих Ормуз судов

Трамп отказался от идеи 20%-го сбора с судов в Ормузе в пользу торговых сделок

Президент США Дональд Трамп решил заменить сбор в 20% с судов в Ормузском проливе в пользу торговых и инвестиционных сделок. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social .

«Основываясь на продуктивных переговорах с лидерами Ближнего Востока, я решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива заключат с Соединенными Штатами», — написал он.

Трамп добавил, что Ормузский пролив открыт для любого судоходства, кроме Ирана.

«Поэтому мы введем полную блокаду, но только для судов, следующих в иранские порты и из них, или перевозящих что-либо, связанное с иранскими грузами», — подчеркнул президент США.

Также глава Белого дома пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Днем ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под полный контроль США.