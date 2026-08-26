В России оценили ядерный потенциал Японии

На разработку собственного ядерного оружия Японии может потребоваться всего лишь один год. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума и советник президента России Антон Кобяков в беседе с ТАСС .

По его мнению, риторика премьер-министра страны Санаэ Такаити свидетельствовала о пересмотре роли Токио в американской региональной и глобальной стратегии. Кобяков отметил, что страна, по сути, решила перейти от косвенного участия к более активному вовлечению и росту военного потенциала.

«Япония в состоянии собрать ядерное оружие примерно за один год», — сказал он.

Ранее ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума подчеркнул, что санкции со стороны западных стран не изолировали российский бизнес, а, напротив, усилили его интерес к участию в деловых мероприятиях в России.