Организатор ВЭФ-2026 указал на обратный эффект санкций

Коллективный Запад, введя антироссийские санкции, лишь подтолкнул представителей бизнеса к участию в деловых мероприятиях на территории России. Об этом советник президента, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков сообщил в интервью ТАСС .

«Мы давно для себя отметили, что западные санкции только повышают интерес к деловому общению представителей бизнеса», — сказал он.

Кобяков сообщил об интересе зарубежного бизнеса к тематическим мероприятиям в России. На них представители компаний могут встретиться с деловыми партнерами из более, чем 100 стран мира.

Ранее советник президента сообщил, что Япония, Индия, Китай, Бангладеш, ОАЭ и другие страны подтвердили участие в ВЭФ-2026. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.