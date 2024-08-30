В России объяснили, почему Байдену и Зеленскому нельзя приезжать в Париж

Захарова: Байдену и Зеленскому заказан въезд в Париж из-за подозрений Дурову

После ареста во Франции создателя Telegram Павла Дурова президенту США Джо Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому может быть заказан въезд в Париж. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

«Если Франция задержала Дурова по подозрению в „отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой“, то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала она.

По словам Захаровой, французские правоохранители могли возбудить дело против Павла Дурова по подозрению в отмывании доходов.

Дурова поместили под судебный надзор и запретили выезжать за пределы Франции. Владельца мессенджера заподозрили в шести правонарушениях.

Ранее Захарова предположила, что президенту Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием предпринимателя.