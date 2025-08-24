В России назвали условие для восстановления отношений с Финляндией

Россия может начать выстраивать отношения с Финляндией заново при одном условии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Россия сделает шаг к восстановлению отношений при нейтральной позиции Финляндии по украинскому конфликту.

«Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России», — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией придется заново выстраивать после окончания боевых действий на Украине. Сейчас взаимодействие между двумя странами фактически отсутствует из-за СВО, но в будущем контакты будут неизбежны, заключил финский лидер.