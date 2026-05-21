В России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро

Попытки США сфабриковать обвинения против бывшего президента Кубы Рауля Кастро обречены на провал. На это указали в МИД России, заявление дипломатов опубликовала пресс-служба ведомства.

В министерстве выразили уверенность, что кубинцы выдержат внешнее давление в самоотверженной и мужественной борьбе с вызовами. Эти действия, по мнению представителей МИД, не имеют ни морального, ни правового оправдания.

Дипломаты добавили, что страна еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера Рауля Кастро, а попытки Вашингтона выдвинуть обвинения против кубинского политика не приведут к результату.

«Равно как обречены на провал попытки сфабриковать обвинения против этого государственного и политического деятеля, пользующегося высоким авторитетом и на Кубе, и далеко за ее пределами», — отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что США пытаются придать видимость легитимности давлению на Гавану, преследуя цель смены власти на острове.

«Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы», — подчеркнули в МИД.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что американские власти выдали ордер на арест бывшего президента Кубы и экс-министра обороны республики Рауля Кастро. По его словам, Вашингтон обвиняет его в убийстве иностранного политического деятеля и намерен добиться его доставки в суд США любым способом.