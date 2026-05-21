США впервые публично допустили похищение Рауля Кастро

Генеральная прокуратура США выдала ордер на арест бывшего президента и министра обороны Кубы Рауля Кастро. Исполняющий обязанности главы ведомства Тодд Бланш заявил, что обвиняемого в убийстве иностранного политического деятеля доставят в американский суд любым способом. Об этом сообщила газета The New York Times .

Бланш подчеркнул, что Министерство юстиции предъявило обвинение 94-летнему Кастро по делу об убийстве и заговоре американцев, находившихся в сбитых у берегов Кубы самолетах в 1996 году.

Речь идет о членах организации «Братья по спасению», основанной приехавшими в США кубинскими эмигрантами. Они регулярно пролетали над морем для спасения беженцев, покинувших остров на надувных лодках.

Впервые обвинения против одного из пилотов истребителя, сбившего гражданские самолеты, выдвинули в 2003 году. По данным NYT, к рассмотрению дела федеральное жюри присяжных вернулось тайно — после требования Генеральной прокуратуры в апреле этого года.

По итогам рассмотрения Федеральный окружной суд Майами вынес обвинительное заключение против пяти пилотов и бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш назвал решение суда историческими шагом по привлечению правительства Кубы за совершенные преступления.

«Соединенные Штаты и президент Трамп не забывают и не будут забывать своих граждан», — заявил он.

Бланш уклонился от вопроса, станет ли обвинение бывшего лидера началом для военных действий США против Кубы, подчеркнув, что решение принимает президент. При этом добавил, что Рауль Кастро в любом случае окажется перед американским судом «по его собственному желанию или каким-либо другим способом».

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду, 20 мая, заявил, что не видит необходимости усиления давления на Кубу. Он пояснил, что уже принятые меры погрузили страну в хаос и власти потеряли над ней всякий контроль.