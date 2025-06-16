Отношения России с Европой вернутся в конструктивное русло, когда к власти придут другие политики, нацеленные на снятие санкций и прекращение антироссийской риторики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в интервью проекту «ЕврАзимут» .

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в выступлении 11 мая допустил восстановление отношений со странами Европы, даже враждебно настроенными. По мнению Захаровой, такая перезагрузка возможна с теми государствами, которые возглавят ориентированные на интересы своих граждан политики.

«Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий», — сказала она.

Международные отношения, по словам Захаровой, должны основываться на невмешательстве во внутренние дела, равноправии, учете интересов всех сторон. Это подразумевает отказ от политики давления, ультиматумов и требований уступок.

Ранее президент Эстонии Алар Карис признал, что после завершения украинского конфликта придется восстановить дипломатические отношения с Россией. Он напомнил о похожих случаях в мировой истории.