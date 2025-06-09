США не смогли нанести России стратегическое поражение, несмотря на первоклассное оружие и технологии. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил об этом на YouTube-канале Deep Dive .

«Все, что мы сделали, оказалось тщетным. Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Все это потерпело полный крах», — сказал он.

Ранее Дэвис предупредил, что Зеленскому придется согласиться на дипломатическое урегулирование. Украина, по его оценкам, уже потеряла больше миллиона человек и рискует подойти к неизбежным переговорам в еще худшем положении. Он раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за нежелание признать реальность и подыгрывание европейским партнерам.