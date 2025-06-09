Президент Эстонии Карис: после конфликта нужно восстановить отношения с Россией

После окончания украинского конфликта Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил глава государства Алар Карис, его процитировало LRT .

«[Конфликт] закончится, и тогда Россия останется нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений нужно будет укрепить доверие», — сказал он.

По словам Карриса, в европейской истории уже происходили случаи, когда конфликтующие страны начинали строить союзнические отношения.

Российская сторона много раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел отмечали, что Россия открыта к диалогу с НАТО, но Западу следует оставить идею о милитаризации континента.

Как отметила член комитета ГД по международным делам Светлана Журова, Россия положительно относится к возможности восстановления хороших отношений с Эстонией. По ее мнению, рано или поздно это произойдет.