В России анонсировали частичное возвращение SWIFT

В России анонсировали снятие санкций с ряда российских банков и их подключение к системе обмена финансовой информацией и совершения платежей SWIFT. Основные итоги встречи экспертных групп Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде опубликовали на сайте Кремля.

В Саудовской Аравии российская и американская делегации договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. При этом ее пункты вступят в силу после снятия санкций с ряда российских банков.

«Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — говорится в заявлении.

Помимо этого, снимут ограничения на проведение операций торгового финансирования, а также на обслуживание в портах судов и «санкций с судов под российским флагом», которые задействуют в торговле удобрениями и рыбной продукцией.

В заявлении указано, что Россия и США продолжат и дальше работать, чтобы добиться прочного и продолжительного мира.

Ранее в Белом доме сообщили о достижении с Россией договоренностей по обеспечению безопасного судоходства в Черном море.