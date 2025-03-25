Запорожская атомная электростанция находится под российской юрисдикцией. Поэтому все сообщения о возможной передаче объекта Украине или совместном контроле с участием США или международных организаций являются спекуляциями. Такое заявление опубликовал МИД России на своем официальном сайте.

В ведомстве напомнили, что Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума жителей, который прошел в конце сентября 2022 года. Под российскую юрисдикцию станция перешла по указу президента «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области».

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — подчеркнули в МИД.

Там добавили, на станции работают граждане России, против которых украинские боевики совершали и продолжают совершать теракты и нападения.

Совместная эксплуатация станции с другим государством невозможна, потому что это не позволит обеспечить ядерную безопасность и урегулировать вопросы ответственности за возможный ущерб.

О передаче даже во временное пользование ядерного объекта Украине речь не может идти ни при каких условиях. Страна тесно сотрудничает с разведками стран НАТО, которым доступ на АЭС закрыт.

При этом ни одна международная организация не имеет мандата для участия в эксплуатации атомных станций. Международные нормы ответственность за обеспечение безопасности возлагает на государства, где находятся подобные объекты. В случае с Запорожской атомной станцией — это Россия.

В первой половине марта президент США Дональд Трамп объявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине участники обсудят не только территориальные уступки, но и принадлежности Запорожской атомной электростанции.