Россия отвергла возможность совместного управления ЗАЭС с американцами

Российские власти не рассматривают вопрос о совместном с США управлении Запорожской АЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства России Александра Новака.

«Мне такие факты неизвестны. Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», — сказал он.

Ранее возможность совместного с Соединенными Штатами контроля или передачи Запорожской АЭС Украине исключили в МИД России. Представители министерства назвали эти предложения «спекуляциями» и подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция находится под российской юрисдикцией. Совместная эксплуатация станции с другим государством невозможна, потому что это не позволит обеспечить ядерную безопасность и урегулировать вопросы ответственности за возможный ущерб.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине участники обсудят не только территориальные уступки, но и принадлежность Запорожской атомной электростанции.