В Риме отменили все публичные мероприятия в связи с кончиной папы римского

Все публичные мероприятия, назначенные на понедельник и вторник, отменили в Риме в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«В знак скорби и уважения в связи с кончиной святого отца все запланированные на понедельник и вторник публичные мероприятие отменены», — заявили в администрации.

В городе не будут проводить мероприятия, приуроченные к празднованию дню основания итальянской столицы. Рим в понедельник должен был отмечать 2778-летие.

Папа римский скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. В воскресенье он в последний раз появился на публике, обратившись с традиционным посланием в честь Пасхи. В течение последних месяцев понтифик тяжело болел.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.