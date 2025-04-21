Прощание с папой Франциском пройдет в открытом режиме

Проститься с папой римским Франциском сможет любой желающий. Об этом сообщил ТАСС вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

«Церемония будет публичной. Будет время для прощания и молитвы у гроба понтифика, который обычно выставляют в базилике Святого Петра. И уже тогда возможность прийти, молиться, прощаться с понтификом есть у каждого человека», — заявил священнослужитель.

Тело папы римского поместят в гроб во вторник вечером. Когда пройдут похороны, пока не сообщается.

Понтифик умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Накануне он в последний раз появился на публике, обратившись к верующим с традиционным посланием в честь Пасхи. В последние месяцы папа тяжело болел, в феврале–марте больше месяца провел в больнице с тяжелым воспалением легких.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска.