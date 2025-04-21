Путин выразил соболезнования из-за смерти папы Франциска

Российский лидер отметил, что понтифик последовательно защищал высокие ценности гуманизма и справедливости, пользовался большим международным авторитетом и активно способствовал развитию диалога Католической и Русской православной церквей.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — подчеркнул президент.

Папа Франциск умер 21 апреля утром. Ему было 88 лет. В последний раз он появился перед публикой накануне, выступив перед верующими с лоджии собора Святого Петра с традиционным пасхальным посланием.

В феврале он попал в больницу с двусторонним воспалением легких и выписался из нее 23 марта.