Путин выразил соболезнования из-за смерти папы Франциска
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу из-за смерти папы римского Франциска. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что понтифик последовательно защищал высокие ценности гуманизма и справедливости, пользовался большим международным авторитетом и активно способствовал развитию диалога Католической и Русской православной церквей.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — подчеркнул президент.
Папа Франциск умер 21 апреля утром. Ему было 88 лет. В последний раз он появился перед публикой накануне, выступив перед верующими с лоджии собора Святого Петра с традиционным пасхальным посланием.
В феврале он попал в больницу с двусторонним воспалением легких и выписался из нее 23 марта.