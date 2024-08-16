Страны Запада решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Вышедшая в США статья о его осведомленности о диверсии в Балтийском море подготовила почву для смены власти, заявил британский специалист по международному праву Александр Меркурис на YouTube-канале Duran .

«Эта статья в The Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве», — сказал он.

Меркурис сообщил, что вышедшее в США расследование навредило как лично Зеленскому, так и всему украинскому правительству. Раскрытие данных, по его мнению, ударило также по Германии, которая готовилась к запуску второй ветки газопровода.

Американские журналисты возложили вину за организацию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По их версии, Зеленский знал о подготовке диверсии и по просьбе ЦРУ приказал отменить ее, но генерал ослушался. RT сообщил, что бывший военачальник отверг все обвинения.