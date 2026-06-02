Глава НАСА ответил на вопрос о разбившихся НЛО и погибших пришельцах

Американские власти не получали каких-либо задокументированных свидетельств о разбившихся кораблях инопланетян или погибших пришельцах. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне, сообщил ТАСС .

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп продвигает в правительстве инициативу о публикации информации об НЛО. Пусть люди ознакомятся с ранее засекреченными файлами и сами решат, ответил он журналистам на вопрос, был ли у человечества контакт с инопланетянами.

«И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян», — сказал глава НАСА.

Айзекман добавил, что файлы о зафиксированных неопознанных летающих объектах, имеются. Их уже делают доступными.

Ранее экс-сотрудники ЦРУ и советники Пентагона доктор Хэл Путхофф и Эрик Дэвис рассказали о четырех видах инопланетян.