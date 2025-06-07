США рассчитывают переложить ответственность за финансирование Украины на плечи Европы, чтобы отстраниться от конфликта. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил об этом в Telegram-канале .

По его информации, несмотря на возражения Белого дома, на саммите НАТО в Гааге европейские лидеры призовут нарастить оборонные расходы до 5% ВВП из-за угрозы со стороны России. Дубинский объяснил это необходимостью перенаправить часть средств на поддержку Украины.

«Наблюдается системная политика США направленная на то, чтобы выдавить из мировой повестки Украину — на периферию. Понижение статуса войны в Украине до регионального „междусобойчика“ позволит США отключиться от этой проблемы, и участвовать в ней в самых общих чертах», — сказал он.

Конфликт на Украине помог обогатиться американским политикам и оружейникам, заявил ранее отец бизнесмена Илона Маска, Эррол. Выделенные конгрессом деньги, по его информации, осели в карманах коррупционеров.