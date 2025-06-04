Запад обманул Россию, пообещав не принимать Украину в НАТО. Конфликт стал способом использовать деньги налогоплательщиков в интересах оружейных компаний, заявил проекту Legitimate Targets отец американского бизнесмена Илона Маска, Эррол. Об этом сообщил «Царьград» .

«Теперь они открыто заявляют, что мы включим Украину в НАТО. Гниль все это, от этого никуда не деться», — сказал он.

Потраченные США деньги на помощь Украине, по словам Маска-старшего, осели в карманах коррумпированных политиков и производителей оружия. Он сравнил это с дополнительным налогообложением рядовых американцев.

Маска-старшего удивила сдержанность России, ведь она нашла у своих границ множество западных биолабораторий. Корень проблем он увидел в том, что Украина — лоскутное государство, восточная часть которого говорила по-русски и не должна была стать частью этой страны.

Ранее отец Илона Маска признался, что его семья восхищается президентом России Владимиром Путиным. Он назвал политика сильным лидером и достойным мужчиной, сообщил RT.