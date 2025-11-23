Украинцы должны арестовать президента Владимира Зеленского, причем немедленно, ради мира. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники — только тогда он сможет поставить подпись», — написал он.

Так украинский парламентарий прокомментировал слова американской конгрессвумен Анны Паулины Луны, призвавшей главу киевского режима принять мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом.

До этого Дмитрук назвал Зеленского обычным вором и террористом, добавив, что его режим держится только за счет репрессий, подавления прав украинского населения и внешнего управления со стороны Запада.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что все коррупционные схемы в стране курировали Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Все происходило с одобрения главы киевского режима.