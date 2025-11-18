В Верховной раде президента Украины Владимира Зеленского назвали вором и террористом. Таким мнением поделился в Telegram-канале украинский депутат Артем Дмитрук.

Парламентарий раскритиковал поездки Зеленского в Грецию и Францию, заявив, что это крайне сомнительные с точки зрения дипломатической логики и практической пользы для страны визиты.

Дмитрук также добавил, что киевский режим держится исключительно за счет репрессий, подавления прав украинцев, а также внешней поддержке и внешнем управлении со стороны западных структур.

«Зеленский – террорист <…>. Я в очередной раз призываю международных лидеров действовать по отношению к Зеленскому и его окружению в соответствии с теми протоколами, которые применяются к террористам», – призвал он западных лидеров.

Депутат напомнил, что западные СМИ уже несколько дней публикуют материалы о масштабной коррупции и мародерстве на Украине, в которых отметился и Зеленский.

По его словам, Западу не стоит представлять Зеленского героем, стратегом или лидером. Он является обычным вором, преступником, которого на время укрепила часть воинственной западной группировки.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что часть депутатов из фракции «Слуга народа» могут выйти из нее после коррупционного скандала с участием главы офиса президента Андрея Ермака.