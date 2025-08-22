В приглашении России в НАТО увидели добрый знак

Соратник президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен Мэтт Гетц призвал пригласить Россию в НАТО, потому что действующая американская администрация не рассматривает ее как врага. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков в Telegram-канале .

«Это предложение отражает, что в команде Трампа Россию многие рассматривают не как врага, а как потенциального друга, с которым по разным причинам никак не могут найти общего языка», — объяснил он.

Политолог напомнил, что до второй половины XX века Россия и США сотрудничали. Фундаментальных противоречий между странами, по его мнению, нет и теперь. Марков обвинил политических противников Трампа в стравливании держав.

Гетц на телеканале One America News заявил, что идея пригласить Россию в НАТО давно витала в воздухе. Он счел это хорошим стимулом в переговорах по Украине.