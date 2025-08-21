Пряник для Путина. Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, один из ближайших союзников президента США Дональда Трампа, заявил о возможности обсуждения вступления России в НАТО. Об этом он сказал в эфире телеканала One America News ( OAN ).

По словам политика, подобное предложение могло бы стать «пряником» в переговорах, если Москва согласится на условия по прекращению боевых действий, экономическому сотрудничеству и урегулированию территориальных споров.

Гетц отметил, что идея партнерства между НАТО и Россией не нова и ранее выдвигалась политологами разных взглядов.

«Я не считает себя сумасшедшим, потому что мысль о членстве России в НАТО уже долгое время витает в политических кругах», — сказал политик.

В феврале прошлого года в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном президент Владимир Путин заявил, что Россия могла стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность партнеров в процессе сближения.