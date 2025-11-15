В правительстве Италии разразился скандал из-за поддержки Украины

В правительстве Италии произошла перепалка из-за поддержки Украины. Глава МИД Антонио Таяни ответил вице-премьеру Маттео Сальвини из-за его слов об Украине, сообщило издание La Stampa .

Накануне Сальвини выразил опасение, что деньги итальянских налогоплательщиков пропадают в коррупционных съемах на Украине.

«Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России», — ответил ему Таяни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Он выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что тот якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией». Захарова пошутила: «Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! <…> Лично уничтожает дозу за дозой».

Причиной скандала в итальянском правительстве стало коррупционное дело на Украине против «кошелька Зеленского» Тимура Миндича.