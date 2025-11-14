Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на благодарность министра обороны Италии Гуидо Крозетто в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

Глава оборонного ведомства выразил признательность Зеленскому за то, что он якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией».

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией!» — написала Захарова, уточнив, что украинский лидер «лично уничтожает дозу за дозой».

Ранее стало известно, что давний друг и соратник президента Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом одного из самых громких коррупционных дел на Украине за последние годы, уже давно был в разработке НАБУ и САП.