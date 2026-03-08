В правительстве Ирана выразили надежду, что соседние страны поймут его позицию

Иран рассчитывает на понимание со стороны соседних стран, поскольку его удары — ответ на атаки по территории страны. Об этом заявил глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати в интервью телеканалу Al Jazeera .

«Надеемся, что соседние государства поймут нашу позицию», — сказал он.

Тегеран считает соседние государства братскими и поддерживает с ними тесные отношения. Сейчас, утверждает Хазрати, США и Израиль наносят удары по Ирану с военных баз в регионе. В ответ иранские силы атакуют источники этих обстрелов.

Корреспондент израильского «11 канала» Итай Блюменталь сообщил о первом ударе Объединенных Арабских Эмиратов по территории Ирана. По данным журналиста, целью удара стала опреснительная установка.

Власти ОАЭ отрицают свою причастность к удару. Об этом газете The Jerusalem Post сообщил высокопоставленный чиновник Эмиратов. Армия обороны Израиля также заявила, что не имеет отношения к этой атаке.