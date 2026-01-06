В правительстве ФРГ забеспокоились после слов Медведева о захвате Мерца

Правительство Германии отреагировало на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он предупредил, что после событий в Венесуэле может произойти нечто подобное с лидерами других стран, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания <…> Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен», — процитировал представителя кабмина ФРГ Себастьяна Хилле ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что после событий в Венесуэле он не исключает возможность проведения операции по захвату лидеров и других стран, включая Мерца. Как отметил Медведев, его есть за что привлечь к ответственности даже в Германии.

Ранее зампред российского Совбеза высмеял Мерца. Он отметил, что немецкий канцлер после слов президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии в 1944 году на мгновение почувствовал себя «бандеровской гнидой». По словам Медведева, Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера.