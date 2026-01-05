«Не жалко». Медведев предложил похитить канцлера Германии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после событий в Венесуэле допускает возможность подобных операций по захвату лидеров и других стран, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщил ТАСС .

«Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более что бюргеры страдают ни за что», — сказал он.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января обвинил США в атаке на гражданские и военные объекты Каракаса. Он назвал эти действия Вашингтона военной агрессией и объявил о введении чрезвычайного положения в стране.

Президент США Дональд Трамп подтвердил масштабные удары по Венесуэле. Он сообщил, что лидер страны Николас Мадуро вместе с женой были задержаны и вывезены.

Ранее стало известно, что в Каракасе погибли 32 кубинца, защищавших Мадуро во время операции США. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур.

Жители Каракаса вышли на акцию в поддержку Мадуро. Массовый протест прошел у президентского дворца. На мероприятии люди громко скандировали лозунги в поддержку лидера страны, а многие держали венесуэльские флаги.