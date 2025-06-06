«Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц после слов президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии в 1944 году на мгновение почувствовал себя «бандеровской гнидой». Об этом он написал в соцсети X.

По словам Медведева, Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера.

«Молодец! На мгновение канцлер почувствовал себя бандеровской гнидой во время своего визита в Овальный кабинет», — заявил Медведев.

Так он прокомментировал шутку Трампа на встрече с Мерцем в Белом доме 5 июня. В ходе пресс-конференции американский лидер пошутил, что 6 июня, когда отмечается годовщина высадки союзников в Нормандии, может быть «не самым приятным днем» для правительства ФРГ. Мерц в ответ заявил, что этот день стал «днем освобождения» Германии от нацистской диктатуры.

Ранее Медведев похвалил латвийского депутата Алексея Росликова, заступившегося за русскоязычное население Латвии на заседании сейма.