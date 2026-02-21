Леденев: после переговоров в Женеве конфликт на Украине приближается к финалу

Украинский конфликт продвигается к своему завершению. Об этом заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев на мероприятии в российском посольстве, приуроченном ко Дню защитника Отечества.

Дипломат прокомментировал развитие ситуации вокруг украинского урегулирования после недавних международных встреч.

«Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — сказал дипломат.

Леденев отметил, что нынешняя администрация США активно поддерживает переговорный процесс. При этом предыдущие власти, напротив, поддерживали коллективные усилия Запада по попытке нанести России стратегическое поражение.

Переговоры России, США и Украины прошли 17–18 февраля в Женеве. Представители МИД России уточнили, что по итогам трехсторонних встреч стороны, в первую очередь, договорились о режиме неразглашения сведений.