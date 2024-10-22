В Польше задержали диверсанта, подозреваемого в поджогах по заказу РФ

Сикорский сообщил о задержании диверсанта, подозреваемого в поджогах во Вроцлаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который поджигал различные объекты в городе Вроцлав якобы по заданию российских спецслужб. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN .

«Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», — заявил польский министр.

Сикорский также обвинил Россию в подготовке поджогов на территории Европы, добавив, что Варшаве якобы известно «о российских планах очередных поджогов». При этом он пообещал объявить о неком решении МИД, связанном с этим делом, во вторник, 22 октября.

Ранее литовская полиция задержала нетрезвого мужчину, пытавшегося поджечь здания генеральной прокуратуры, минобороны и службы по защите прав детей и усыновлению в Вильнюсе.

До этого в России жительницу Курганской области приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство пенсионерки и поджог ее дома.