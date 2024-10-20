Пьяный литовец поджег здания генпрокуратуры и минобороны в Вильнюсе

Жителя Литвы заподозрили в том, что он ночью поджег в Вильнюсе три объекта, в том числе здание генпрокуратуры и минобороны. Об этом сообщил сайт LRT .

По данным местной полиции, пьяный 40-летний мужчина поджег строительные леса и защитную тканевую пленку на первом этаже здания генеральной прокуратуры. Через полчаса литовец устроил пожар у двери трехэтажного дома на улице Одмину. Затем он поджег мусорный бак и подтащил его к зданию службы по защите прав детей и усыновлению.

На этом мужчина не остановился и попытался поджечь здание минобороны. Его задержала полиция, началось досудебное расследование.

Ране неизвестный устроил пожар в номере в отеле на юго-западе Москве. Он облил бензином мебель и стены и поджег их.