Пьяный литовец поджег здания генпрокуратуры и минобороны в Вильнюсе

Жителя Литвы заподозрили в том, что он ночью поджег в Вильнюсе три объекта, в том числе здание генпрокуратуры и минобороны. Об этом сообщил сайт LRT.
По данным местной полиции, пьяный 40-летний мужчина поджег строительные леса и защитную тканевую пленку на первом этаже здания генеральной прокуратуры. Через полчаса литовец устроил пожар у двери трехэтажного дома на улице Одмину. Затем он поджег мусорный бак и подтащил его к зданию службы по защите прав детей и усыновлению.
На этом мужчина не остановился и попытался поджечь здание минобороны. Его задержала полиция, началось досудебное расследование.
Ране неизвестный устроил пожар в номере в отеле на юго-западе Москве. Он облил бензином мебель и стены и поджег их.
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