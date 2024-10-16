Жительница Курганской области получила 13 лет колонии за убийство пенсионерки и поджог ее дома

Суд вынес приговор жительнице Курганской области, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Преступление было совершено в городе Шумиха. Установлено, что фигурантка проникла в дом пенсионерки, с которой у нее был конфликт. Она несколько раз ударила оппонентку ножом и другими предметами. Ранения оказались смертельными. Затем злоумышленница подожгла жилище погибшей, чтобы скрыть следы убийства.
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