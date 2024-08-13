В Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

ВС Польши сообщили о сопровождении F-16 российского Ил-20 над Балтикой

Польские истребители F-16 сопровождали российский самолет Ил-20, летевший над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Польши в соцсети X.

При этом сами военные подчеркнули, что самолет не нарушил польских воздушных границ.

Ранее в пресс-службе Военно-воздушных сил Германии рассказали, как подняли по тревоге истребители НАТО из-за российского Ил-20М, который якобы не следовал плану полета и не поддерживал связь с диспетчерами.

В мае издание Sohu сообщило, что над Беринговым морем недалеко от берегов Аляски в преддверии визита Владимира Путина в Китай пролетели российские ракетоносцы Ту-95МС, заставшие американскую армию врасплох.

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