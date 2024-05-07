Стратегические ракетоносцы Ту-95МС у берегов Аляски стали неприятным сюрпризом для США | 360°

Мир 07 мая 2024, 09:04 Стратегические ракетоносцы Ту-95МС у берегов Аляски стали неприятным сюрпризом для США Sohu: перед визитом в КНР Путин застиг США врасплох появлением Ту-95МС у Аляски РИА «Новости»

Читать 360 в

Незадолго до предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Китай над Баренцевым морем появились стратегические ракетоносцы Ту-95МС, которые застали армию США врасплох. Американцы сочли патрулирование угрозой своей безопасности, а китайцы — подарком от дружественной страны, сообщил сайт Sohu.

Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Первым визитом Владимира Путина после вступления в должность может стать поездка в Китай. Автор статьи заявил, что это не только позволит укрепить двусторонние отношения, но и станет большим подарком для КНР.

Реклама

«В идентификационной зоне ПВО Аляски появились четыре российских военных самолета, что равносильно показу кулака на дверь США. Соединенные Штаты всегда хорошо владеют этой тактикой, когда дело доходит до военного сдерживания Китая и России», — подчеркнул журналист.

В КНР сочли появление российских Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря недалеко от Аляски как предупреждение и игру мускулами в адрес США. По мнению журналистов, Россия предупредила: если в Азиатско-Тихоокеанском регионе разразится конфликт, она не останется в стороне.

Минобороны России 3 мая сообщило о полете Ту-95МС и истребителей Су-30СМ над нейтральными водами Баренцева моря. Их сопроводила иностранная авиация. Полет назвали плановым, аналогичные операции проводили регулярно.