В Польше рассказали, кто может занять место США в переговорах по Украине

Сикорский: в переговорах по Украине Турция и Китай могут заменить США

Турция и Китай могут заменить США в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский после неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.

«Если этот переговорный трек с участием США потерпит неудачу, есть другие кандидаты», — отметил он.

В качестве посредников Сикорский назвал Китай и Турцию, которая поддерживает каналы связи.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что обратится к властям КНР за помощью в урегулировании украинского кризиса, чтобы добиться хорошего прогресса. При этом американский лидер уверен, что США могут остановить конфликт.

«Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки», — добавил он.

Также стало известно, что Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве по Украине. Американский лидер допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании конфликта, сообщил RT.