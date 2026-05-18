В Польше предложили переосмыслить отношения с Украиной из-за Евровидения

Вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский призвал Варшаву пересмотреть отношения с Киевом после результатов голосования на Евровидении. Об этом он заявил в эфире RMF FM .

Политика возмутил факт, что польская певица не получила ни одного балла от Украины и Израиля. Он назвал такую оценку скандальной и заявил, что она должна заставить многих задуматься.

«Тот факт, что наша певица получила ноль баллов как от Украины, так и от Израиля, является чем-то скандальным», — сказал Бохеньский.

По словам политика, после высоких оценок от других стран такое голосование выглядело особенно показательно. Польша получила максимальные баллы от Германии и много баллов от Австрии, поэтому результат со стороны Киева и Тель-Авива, по его мнению, стал поводом для переоценки отношений в целом.

Ранее Министерство культуры Молдавии потребовало объяснений от членов национального жюри, которые отдали румынской участнице Александре Кэпитэнеску только три балла из 12 возможных. Победу на Евровидении-2026 впервые одержала Болгария, второе место занял Израиль, третье — Румыния.