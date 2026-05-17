Сенсация на Евровидении. Болгария впервые в истории выиграла конкурс

Болгарская певица DARA одержала историческую победу на музыкальном конкурсе Евровидение-2026 в Вене с композицией Bangaranga. Второе место завоевал Израиль, трансляцию финального раунда вел официальный сайт мероприятия.

Для Болгарии этот триумф стал первым за всю историю участия страны в Евровидении. Согласно итоговому протоколу гранд-финала, болгарская исполнительница набрала рекордные 516 баллов, она уверенно обошла ближайших преследователей.

Второе место на конкурсе занял Израиль с 343 баллами, тройку лидеров замкнула Румыния, получившая 296 баллов. В топ-5 также вошли Австралия (287 баллов) и Италия (281 балл). Главным аутсайдером финала стала Великобритания — британский представитель занял последнее, 25-е место, сумев набрать всего один балл за все голосование.

Победительница конкурса DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) считается главным трендсеттером болгарской поп-индустрии. Свою карьеру она начала в 2015 году со сцены проекта X Factor Bulgaria, где заняла третье место.

К моменту поездки на Евровидение певица уже успела выпустить множество хитов, возглавлявших национальные чарты, общее число просмотров и прослушиваний ее клипов превысило 80 миллионов.

С 2021 года DARA выступает в качестве наставника в телешоу «Голос Болгарии», где ее подопечные уже дважды становились лидерами проекта.

Финал Евровидения в этом году был отмечен скандалами. Незадолго до последнего концерта на улицах Вены состоялась акция протеста против участия Израиля. При этом директор мероприятия допустил, что Россия может вернуться в конкурс.