В Польше пожаловались на стрельбу на границе с Белоруссией

Премьер Польши Туск заявил о ежедневной стрельбе на границе с Белоруссией

На границе Польши и Белоруссии каждый день слышны звуки стрельбы. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова привело издание Fakt.

«На этой границе ежедневно слышны выстрелы. Ежедневно», — пожаловался глава кабмина.

При этом он не стал уточнять, кем и с какой стороны границы ведется стрельба.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал оказать помощь украинским властям в случае агрессии со стороны Польши. Он напомнил, что западная часть Украины и Белоруссии находится в зоне территориальных польских претензий.

Также Лукашенко неоднократно заявлял о готовности улучшить отношения с Польшей. По его мнению, отношения между странами обострились после закрытия погранпереходов и заморозки сотрудничества по вопросам миграции.