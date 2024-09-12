Лукашенко выразил готовность улучшить отношения с Польшей

Лукашенко: Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей хоть завтра

Фото: РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей. Лидера республики процитировало агентство БелТА.

«Мне перед нашими поляками абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — сказал он.

По мнению Лукашенко, отношения между двумя странами обострились из-за действий польских властей, когда те закрыли погранпереходы и заморозили сотрудничество по вопросам миграции. Также белорусский лидер напомнил об обвинениях Белоруссии в судебном преследовании оппозиции.

«Мы хотим, чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не стремится к войне против стран НАТО. Но в случае нарушений альянсом границы республики его ждет незамедлительный ответ.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте