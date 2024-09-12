Лукашенко выразил готовность улучшить отношения с Польшей
Лукашенко: Белоруссия готова нормализовать отношения с Польшей хоть завтра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей. Лидера республики процитировало агентство БелТА.
«Мне перед нашими поляками абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — сказал он.
По мнению Лукашенко, отношения между двумя странами обострились из-за действий польских властей, когда те закрыли погранпереходы и заморозили сотрудничество по вопросам миграции. Также белорусский лидер напомнил об обвинениях Белоруссии в судебном преследовании оппозиции.
«Мы хотим, чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше», — пояснил он.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не стремится к войне против стран НАТО. Но в случае нарушений альянсом границы республики его ждет незамедлительный ответ.