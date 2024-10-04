Белоруссия поможет Украине, если Польша попытается «оттяпать» запад страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Украине в случае агрессии со стороны Польши. Об этом сообщило БелТА.
«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать», — заявил глава государства.
Белорусы понимают, что будут следующими, добавил Лукашенко. По его словам, западная часть Украины и Белоруссии находится в зоне территориальных претензий Польши.
Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о желании десятков тысяч украинцев бежать из стран Европы в республику. С февраля 2022 года через белорусскую границу прошли более 250 тысяч украинцев.
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