Белоруссия поможет Украине, если Польша попытается «оттяпать» запад страны

Лукашенко: Белоруссия поможет Украине в случае агрессии Польши

Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency
Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Украине в случае агрессии со стороны Польши. Об этом сообщило БелТА.

«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать», — заявил глава государства.

Белорусы понимают, что будут следующими, добавил Лукашенко. По его словам, западная часть Украины и Белоруссии находится в зоне территориальных претензий Польши.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о желании десятков тысяч украинцев бежать из стран Европы в республику. С февраля 2022 года через белорусскую границу прошли более 250 тысяч украинцев.

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