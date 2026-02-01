В Польше отменили пособия для украинских детей с 1 февраля

В Польше решили не выплачивать пособия на детей украинцам, которые не работают официально и не делают отчисления в фонд социального страхования граждан. Об этом сообщил портал onet.pl со ссылкой на управление соцстрахования республики.

Принятый польским сеймом закон о соцвыплатах для иностранцев вступил в силу 1 февраля. Он затронет около 150 тысяч украинцев.

Им придется подать новые заявления, чтобы подтвердить свое право на получение выплат по новым критериям. Родителей детей-инвалидов и тех, кто оформляет пособие на ребенка с гражданством Польши освободили от выполнения этого требования. Кроме того, придется документально подтвердить, что дети посещают польскую школу или детсад.

Введенные ограничения затронут ежемесячное пособие «800+». Иностранцы, включая украинцев, получали по 800 злотых (более 17 тысяч рублей) на каждого ребенка.

Ранее в Польше призвали отменить все привилегии для украинцев и депортировать молодых людей призывного возраста.