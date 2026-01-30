«Въезд недопустим». В Польше выступили против украинских мигрантов

Парламентарий напомнила, что в Польше уже проживает более 1,5 миллиона граждан соседнего государства. Кроме того, Нацбанк Украины объявил, что в 2026–2027 годах 606 400 тысяч украинцев покинут страну. Большая их часть может приехать в Польшу.

По словам евродепутата, это ужасная новость для польского общества. Ее возмутил закон, подписанный в 2025 году президентом Владимиром Зеленским, который позволяет молодым украинцам выезжать за границу, несмотря на военное положение.

«Я требую полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий для украинцев. Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим», — заявила она.

Политик также добавила, что любые нарушения польских законов должны приводить к депортации.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц потребовал, чтобы Зеленский остановил миграцию украинцев в Евросоюз.