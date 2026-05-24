В Польше осудили поездку украинского блогера на машине к озеру Морске Око

В Польше раскритиковали украинского блогера Андрея Гаврилова, который заехал на автомобиле в заповедную зону у горного озера Морске Око. Видео своего путешествия мужчина опубликовал в TikTok .

На кадрах блогер подъехал на машине Corvette прямо к озеру, которое считают одной из главных достопримечательностей польских Татр. В ответ на нарушение в соцсетях и СМИ появились гневные комментарии. Представители власти тоже возмутились дерзостью блогера.

«Поездка украинского водителя по дороге к Морске Око, естественно, вызывает возмущение. Я обратился в министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно установить все детали <…> и принять суровые меры», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Полиция остановила мужчину при выезде из парка в Паленице. Как заявил пресс-секретарь полиции Закопане Роман Вечорек, за такое нарушение могут назначить штраф от 20 до 5000 злотых, однако водителю выписали только 100 злотых.

Сам блогер ответил, что не заметил предупреждающий знак, и извинился перед поляками.

«Возможно, эта уникальная фотография стоила этих 100 злотых, но если бы я мог повернуть время вспять, я бы предпочел идти пешком», — сказал Гаврилов.

После волны критики он закрыл профиль в соцсетях.

