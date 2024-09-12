Глава МИД Польши Сикорский рассмеялся в ходе беседы о «Северных потоках»

Эмоциональная несдержанность подвела министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского во время общения с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Услышав вопрос о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», глава польского внешнеполитического ведомства рассмеялся. Полная запись беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

Сикорский со смехом заявил, что полностью поддерживает тех, кто организовал теракты на газопроводах.

«Кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали и не остановили это», — заявил польский министр.

В ходе дальнейшей беседы собеседник пранкеров признался, что у Польши нет никакого желания оказывать дальнейшую помощь Украине. Если она начнет рассыпаться, добавил Сикорский, страна просто отойдет в сторону.

Польские политики, силовики и чиновники перестали скрывать, что поддерживали уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Премьер-министр страны Дональд Туск ранее раскритиковал европейских инициаторов строительства трубопроводов после появления информации о причастности к теракту Украины.

Также, по данным СМИ, польские силовики отказались арестовывать по выданному в Германии европейскому протоколу подозреваемого в подрыве украинского дайвера Владимира Журавлева.

Авторы журнала журнала Der Spiegel утверждали, что правоохранители в частных беседах с немецкими коллегами говорили, что все причастные к теракту «достойны награды».