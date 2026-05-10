Роспотребнадзор подготовился к рискам хантавируса

Роспотребнадзор готов к оперативному выявлению хантавируса в случае его завоза в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На пунктах пропуска через государственную границу усилили санитарно-карантинный контроль. В Роспотребнадзоре добавили, что лаборатории обеспечили необходимым количеством диагностических тест-систем на хантавирусы.

В ведомстве добавили, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в Крыму, Запорожской и Херсонской областях является стабильной. Однако необходимо соблюдать меры профилактики и поддерживать высокий уровень готовности к эффективному и своевременному реагированию на потенциальные угрозы.

Врач Ольга Уланкина предупреждала, что хантавирус представляет собой серьезную угрозу для здоровья, особенно в дачный сезон. Вирус может долго находиться в пыли подвалов и старых помещений, ожидая подходящих условий для распространения.