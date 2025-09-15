В Польше над зданиями правительства сбили дрон

Президент Польши Туск: над зданиями правительства в Варшаве сбили дрон

Над правительственными зданиями в Варшаве сбили беспилотник. Об этом в соцсети Х сообщил президент Польши Дональд Туск.

«Служба государственной охраны обезвредила дрон, летавший над правительственными зданиями и Бельведером», — написал глава государства.

Также Туск упомянул о задержании двух граждан Белоруссии, не уточнив, как они связаны со сбитым беспилотником.

На прошлой неделе польские власти подняли в воздух истребители из-за сообщения об активности беспилотников в западных областях Украины.

В целях охраны воздушного пространства командование отдало распоряжение незамедлительно провести в действие все необходимые протоколы. В небо также отправили самолеты авиации НАТО.

Позже власти Польши сообщили, что не нашли подтверждений нарушения воздушного пространства. Записи РЛС связали с погодными условиями, но данные проверили из-за объектов вблизи границы.