Польша не нашла доказательств нарушения воздушного пространства

Польские власти не нашли подтверждений нарушения воздушного пространства. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики в соцсети Х .

«Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний <…> и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши», — заявили власти.

Записи РЛС связали с погодными условиями, но данные проверили из-за объектов вблизи границы. В командовании напомнили аналогичную ситуацию в Румынии.

В субботу, 13 сентября, польские военные подняли в небо авиацию и привели в готовность системы ПВО из-за активности БПЛА в западных областях Украины.